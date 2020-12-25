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25 декабря 08:50

Арсен Венгер: Я имею представление о том, в какой клуб перейдет Озил

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном уходе зимой атакующего полузащитника «канониров» Месута Озила из клуба.

Ранее сообщалось, что 32-летний немец провел тайные переговоры с «Фенербахче». Также к хавбеку есть интерес cо стороны клубов MLS – игроком интересуются «Ди Си Юнайтед» и «Интер Майами».

– Я имею представление о том, в какую команду перейдет Месут, но об этом вам не скажу. Когда мы говорим об Озиле, то мы говорим о ситуации, при которой тренер должен быть готов подумать над оборонительным балансом команды. Сейчас все хотят играть в быстром, жестком и агрессивном стиле. Однако в любом в случае необходимы футболисты, как Озил, способные отдать последний пас, – цитирует Венгера Focus.

Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 254 матчах, забил 44 гола и отдал 77 ассистов. Контракт игрока истекает в конце июня 2021-го.

источник: Focus.de
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