«Милан» зимой планирует расстаться с двумя защитниками

Руководство «Милана» рассматривает варианты с уходом из команды двух центральных защитников – Лео Дуарте и Матео Мусаккьо.

Согласно информации Milan News, оба латиноамериканских игрока не входят в планы «россонери» и могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что 24-летний Дуарте может уйти в аренду, а 30-летний Мусаккьо будет продан – на футболиста претендует «Дженоа».

Дуарте выступает за «Милан» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду девять матчей. Что касается Муссакьо, то аргентинец находится в составе с лета 2017-го. Он отыграл 73 встречи, отличился двумя голами и двумя ассистами.

После 14 туров подопечные Стефано Пиоли занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка.