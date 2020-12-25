Мотта может возглавить «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Мотта может возглавить французский клуб.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, руководство парижан рассматривает вариант с подписанием контракта с 38-летним специалистом в случае, если не удастся договориться с Маурисио Почеттино.

Напомним, что Мотта выступал за «ПСЖ» в период с 2012-го по 2018 год. В составе команды он принял участие в 231 матче, забил 12 голов и отдал 18 ассистов.

После завершения своей игровой карьеры итальянец стал тренером молодежной команды парижан. Позже он ненадолго возглавил «Дженоа» – с октября по декабрь прошлого года.