«Химки» выйдут из отпуска 13 января и проведут два сбора в Турции

Отмечается, что 13 января подмосковный клуб выйдет из отпуска и отправится на два тренировочных сбора в Белек (Турция), запланированный с 13 по 26 января, а также с 30 января по 12 февраля.

О соперниках команды во время сборов пока неизвестно. Ожидается, что подопечные Игоря Черевченко проведут семь контрольных матчей.

После 19 туров «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.