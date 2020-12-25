«Химки» выйдут из отпуска 13 января и проведут два сбора в Турции

Отмечается, что 13 января подмосковный клуб выйдет из отпуска и отправится на два тренировочных сбора в Белек (Турция), запланированный с 13 по 26 января, а также с 30 января по 12 февраля.
О соперниках команды во время сборов пока неизвестно. Ожидается, что подопечные Игоря Черевченко проведут семь контрольных матчей.
После 19 туров «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.
🔜 🇹🇷 Красно-чёрные выйдут из отпуска 13 января и отправятся на сборы в Турцию.https://t.co/1r0rGYuQFO pic.twitter.com/mq7P3iu1B9— ФК Химки (@fc_khimki) December 25, 2020