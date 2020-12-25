«Аталанта» хочет приобрести защитника «Мальме» Ахмедходжича за семь миллионов евро

Как сообщает Expressen, 21-летним боснийцем интересуется «Аталанта». Отмечается, что «бергамаски» предложили за игрока семь миллионов евро. Сделка может состояться либо в январе, либо летом 2021 года.

Ранее появилась информация, что футболиста хочет подписать «Челси».

Ахмедходжич является воспитанником академии «Мальме». За взрослую команду он провел 39 матчей, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го. Также футболист в своей карьере выступал за «Ноттингем Форест» и датский «Хобро».

В составе сборной Боснии и Герцеговины защитник отыграл две встречи.