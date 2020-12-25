Адвокат избитого Широковым судьи: Хотелось бы год общего режима для Романа

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым, надеется, что в пятницу футболисту будет вынесен приговор.

«Я надеюсь, что сегодня будет вынесен приговор. Хотелось бы год общего режима для Романа, но думаю, что не дадут. Шестым чувством ощущаю, что в прокуратуре Москвы есть футбольные болельщики.

Мы сегодня поставим вопрос о возвращении дела прокурору для того, чтобы предъявить обвинения о покушении на убийство или на причинение тяжких телесных повреждений. Будем просить наложить арест на имущество», — передает слова адвоката Sport24.ru.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.