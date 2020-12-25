Олег Матыцин: Легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Надо создать российскую систему воспитания игроков. Мы с уважением относимся к нашим легионерам. Но если речь идет о воспитании, легионеры могут оказывать и не совсем положительное влияние на развитие футбола. Если в команде играет пять-семь иностранцев, каким образом мы будем формировать сборную? Из легионеров? Конкуренция должна возникать, когда есть соревновательность между российскими спортсменами.

У меня нет единого рецепта. Нужно внимательно подходить и во главу угла ставить формирование национальной системы подготовки. Деятельность клубов должна быть направлена на воспитание собственного резерва», - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, лимит на легионеров в российском футболе был введен в 2005 году. В настоящий момент действует формула «8+17» в заявке. Это означает, что в заявке команды из 25 футболистов могут находиться не более восьми иностранных игроков.