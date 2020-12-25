Уход Тухеля из «ПСЖ» может помешать трансферу Мбаппе в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может остаться в команде после того, как парижан покинул главный тренер Томас Тухель.

По информации AS, 22-летний француз находился в сложных отношениях с немецким специалистом. В связи с тем, что 47-летний специалист ушел из клуба, форвард готов остаться в команде и продлить свое действующее соглашение, рассчитанное до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Килиан хотел перейти в мадридский клуб по истечении контракта с французским коллективом.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. В общей сложности он принял участие в 142 матчах, забил 104 гола и отдал 59 ассистов.