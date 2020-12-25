Димитар Бербатов: Я верю в то, что Артета сможет исправить текущую ситуацию в «Арсенале»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил текущее положение «Арсенала» в чемпионате Англии.

Напомним, что после 14 туров лондонский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

– Команда сейчас находится в глубокой яме, однако я верю в Артету – он сможет все исправить. «Арсенал» показывает, что готов сражаться в каждом матче, но пока его коллектив находится не на том уровне, который от нее ждут, – цитирует Бербатова talkSPORT.

26 декабря «Арсенал» на своем поле примет «Челси».