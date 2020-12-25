Прокурор просит приговорить Широкова к одному году и 10 месяцам ограничения свободы

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, избитого бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым, сообщил, что прокурор просит приговорить футболиста к одному году и 10 месяцам ограничения свободы.

«Прокурор потребовал ограничить свободу на год и 10 месяцев, не выходить из дома с 22:00 мск до 06:00 мск, два раза в неделю отмечаться в полиции, не участвовать ни в каких мероприятиях, не менять адрес регистрации. Таким образом, прокурор попросил «легкой тюрьмы», говоря о том, что дело Широкова должен стать примером другим», - цитирует адвоката ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.