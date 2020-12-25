Игроки «Рубина» показали лучший процент выигранных единоборств по итогам первой части сезона РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-лиги назвала «Рубин» лучшей командой лиги по проценту выигранных единоборств.
Отмечается, что в данном аспекте игроки казанской команды имеют средний показатель в 53 процента, что является лучшим результатом среди всех остальных клубов.
После 19 туров чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. После зимней паузы команда сыграет в гостях против «Спартака». Матч состоится 27 февраля.
💪 В первой части сезона футболисты «Рубина» выиграли 53% единоборств— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 25, 2020
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🔝 Лучший показатель в #ТинькоффРПЛ
⠀#Рубин pic.twitter.com/wLj9L86B3R