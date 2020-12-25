Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в команде до конца сезона.

Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«В «Спартаке» есть договоренность, что Доменико Тедеско будет руководить командой до конца сезона», - цитирует Фетисова Sport24.ru.

Напомним, контракт Тедеско рассчитан до 31 мая 2021 года. После поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ специалист заявил, что не будет продлевать соглашение.

Добавим, что спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, на два очка отставая от ЦСКА и на шесть - от «Зенита».