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25 декабря 13:52
автор: Юрий Нечаев

Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона

Ранее специалист заявил, что не будет продлевать контракт.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско останется в команде до конца сезона.

Об этом сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«В «Спартаке» есть договоренность, что Доменико Тедеско будет руководить командой до конца сезона», - цитирует Фетисова Sport24.ru.

Напомним, контракт Тедеско рассчитан до 31 мая 2021 года. После поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ специалист заявил, что не будет продлевать соглашение.

Добавим, что спартаковцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, на два очка отставая от ЦСКА и на шесть - от «Зенита».

источник: Sport24.ru
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