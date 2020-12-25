Доменико Тедеско: Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что останется в клубе до конца сезона и заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России.

«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.

Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» - цитирует тренера пресс-служба красно-белых.