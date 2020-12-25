Доменико Тедеско: Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подтвердил, что останется в клубе до конца сезона и заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России.
«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.
Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» - цитирует тренера пресс-служба красно-белых.
⚠️ Доменико Тедеско остаётся в «Спартаке»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 25, 2020
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