Широков приговорен к 100 часам обязательных работ

Суд приговорил бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за нападение на арбитра, сообщает ТАСС.

Кроме того, футболист должен выплатить 100 тысяч рублей пострадавшему судье Никите Данченкову в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.

Добавим, что прокурор просил приговорить футболиста к одному году и 10 месяцам ограничения свободы.