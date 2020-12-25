Защита Широкова довольна приговором футболисту

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Романа Широкова, заявил, что защита довольна приговором футболисту по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Судья назначил спортсмену наказание в виде 100 часов обязательных работ, а также денежного штрафа в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему.

«Мы считаем, что мы порвали команду Добровинского по всем позициям. 100 часов обязательных работ и 100 тыс. рублей по гражданскому иску они будут по-честному получать максимально долго», - цитирует Лялина ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.

Добавим, что прокурор просил приговорить футболиста к одному году и 10 месяцам ограничения свободы.