Илья Кутепов: Никто в команде о решении Тедеско заранее не знал

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда футболисты узнали о решении главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«Заранее в команде никто не знал. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», - цитирует Кутепова GQ.

Напомним, контракт Тедеско рассчитан до 31 мая 2021 года. После поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ специалист заявил, что не будет продлевать соглашение.

Ранее сегодня было объявлено, что Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона.