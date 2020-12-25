ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 декабря 16:02
автор: Юрий Нечаев

Илья Кутепов: Никто в команде о решении Тедеско заранее не знал

Тренер покинет «Спартак» по окончании сезона.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, когда футболисты узнали о решении главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«Заранее в команде никто не знал. Тедеско объявил обо всем игрокам и административному штабу в раздевалке сразу после матча в Питере. Повторил те же слова и на следующий день на общем собрании перед отпуском. В некотором смысле мы уже привыкли к таким изменениям — они случаются довольно часто. Были удивлены, но не настолько, чтобы паниковать», - цитирует Кутепова GQ.

Напомним, контракт Тедеско рассчитан до 31 мая 2021 года. После поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ специалист заявил, что не будет продлевать соглашение.

Ранее сегодня было объявлено, что Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона.

источник: GQ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"ВкусВилл" медленно уходит от здорового питания, но только онлайнУ российских гандболистов нет подходящей формы для чемпионата мираЕлизавета Туктамышева выступит последней в короткой программе на чемпионате России в ЧелябинскеТактаров прокомментировал потасовку Исмаилова с Минеевым"Какой здоровенный, какой красивый": Дзюба выложил новое видеоПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика