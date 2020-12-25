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25 декабря 16:27
автор: Виктор Шарафудинов

Тухель был уволен из «ПСЖ» из-за конфликта с игроками

Парижский клуб расстался с немецким тренером в четверг 24 декабря.

Одной из причин увольнения Томаса Тухеля из «Пари Сен-Жермен» стал конфликт с футболистами.

Как сообщает «Метарейтинг Белоруссия», ссылаясь на публикацию журналиста Ромена Молины в твиттере, игроки и главный тренер всерьез повздорили в раздевалке после того, как 8 декабря был прерван матч шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что игра была оставлена в начале первого тайма после того, как румынский резервный арбитр Себастьян Колцеску назвал черным камерунского тренера «Истанбула» Пьера Вебо. В знак протеста против расизма обе команды покинули.

Тухель хотел, чтобы игроки «ПСЖ» все-таки продолжили встречу тем же вечером, однако футболисты парижского клуба негативно восприняли просьбу тренера, что привело к серьезному конфликту в раздевалке и впоследствии стало одной из причин увольнения немца.

На следующий день матч был доигран с другой судейской бригадой, и «ПСЖ» одержал победу со счетом 5:1.

Тухель работал с парижанами с 14 мая 2018 года. Всего под его руководством команда провела 127 игр, в которых одержала 96 побед, 11 раз сыграла вничью и 20 раз проиграла, дважды кряду завоевав титул чемпиона Франции. В прошлом сезоне парижский клуб впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии» с результатом 0:1.

В последнем матче накануне увольнения немецкого главного тренера «ПСЖ» разгромил дома «Страсбур» 4:0 в матче 17-го тура чемпионата Франции.

источник: «Метарейтинг Белоруссия»
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