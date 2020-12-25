«Сочи» надеется арендовать Кокорина и Мостового

«Сочи» хочет вернуть в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает Sport24.ru.

По информации источника, сочинцы рассчитывают взять футболистов в аренду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что оба игрока в прошлом сезоне выступали за «Сочи». 23-летний Мостовой провел в футболке клуба 26 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач. В активе 29-летнего Кокорина семь мячей и три голевые передачи в 10 играх.

Добавим, что после 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.