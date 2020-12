Мхитарян признан футболистом года в Армении

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом Армении по итогам года.

Пресс-служба федерации футбола страны сообщает, что в опросе, в котором принимали участие тренеры и капитаны команд армянской премьер-лиги и спортивные журналисты, хавбек набрал 133 очка. Второе место с 79 баллами занял полузащитник казахстанской «Астаны» Тигран Барсегян, третье - Ваан Бичахчян, выступающий за клуб «Жилина» из Словакии (25).

Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEAR

FOR THE 🔟TH TIME!!!!



Here are the voting results of the Player of the Year 2020:



🥇 @HenrikhMkh (@OfficialASRoma) - 133

🥈 Tigran Barseghyan (@fca_astana) - 79

🥉 Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) - 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a