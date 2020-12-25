Роман Широков: Могли и строже наказать

Роман Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

«Доволен ли я решением? Могли и строже наказать, – цитирует Широкова Sport24.ru – В принципе, довольны. Здесь победителей, по большому счету, нет.

Я принес официальные извинения уже на следующий день после произошедшего. А принял он их или нет – это уже его проблемы.

Чего тут праздновать? Что-то хорошее произошло? Нет. Процесс еще не закончился, думаю. Наверное, еще апелляцию подадут. Дело может затянуться, но не факт.

Признаю, что это эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится».