Андрей Аршавин: Малком пока себя не реализовал, но по его качествам вопросов нет

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, занимающий в «Зените» должность директора департамента развития, оценил игру бразильца Малкома за петербургскую команду.

«Пока он не реализовал, он с большим потенциалом, с очень большим, – отметил Аршавин в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна. – По его качествам вопросов нет. Просто он себя не проявил и настолько не влияет на игру, за сколько его купили.

Провальный ли это трансфер? Пока кажется не лучшим трансфером. Но по качествам игрока – нормально. Если он себя проявит, если в следующей Лиге чемпионов забьет и «Зенит» выйдет – вот вам и весь трансфер.

Он себя пока не реализовал, да. За то, сколько его купили – нет. Пока он только эпизодически сверкает – как в матчах с ЦСКА и «Спартаком».

В нынешнем сезоне Малком провел 19 матчей в составе «Зенита», забив один гол (в домашней игре против «Тамбова») и сделав две результативные передачи. Всего в активе бразильца пять забитых мячей и пять ассистов в 34 встречах за петербургский клуб.