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25 декабря 17:03
автор: Юрий Нечаев

Никита Данченков: Я недоволен решением суда. Я очень сильно расстроен

Пострадавший не принял извинения Романа Широкова.

Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый на любительском турнире Романом Широковым, прокомментировал приговор бывшему полузащитнику сборной России.

Судья назначил спортсмену наказание в виде 100 часов обязательных работ, а также денежного штрафа в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

— Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас — нет. Я недоволен. Я очень сильно расстроен.

— Будете обжаловать решение?
— Нужно сейчас прийти в себя и все хорошенько обдумать.

— Приняли его извинения?
— Нет, потому что не считаю их искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм, - передает слова Данченкова Sport24.ru.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во время любительского турнира. Широков, недовольный решениями арбитра, сначала оскорбил Данченкова, а когда получил красную карточку, ударил его в лицо и пытался добить ногами.

Добавим, что прокурор просил приговорить футболиста к одному году и 10 месяцам ограничения свободы.

источник: Sport24.ru
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