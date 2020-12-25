Никита Данченков: Я недоволен решением суда. Я очень сильно расстроен

Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый на любительском турнире Романом Широковым, прокомментировал приговор бывшему полузащитнику сборной России.

Судья назначил спортсмену наказание в виде 100 часов обязательных работ, а также денежного штрафа в размере 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

— Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас — нет. Я недоволен. Я очень сильно расстроен.

— Будете обжаловать решение?

— Нужно сейчас прийти в себя и все хорошенько обдумать.

— Приняли его извинения?

— Нет, потому что не считаю их искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм, - передает слова Данченкова Sport24.ru.