«Реал» собирается продать Марсело

El Chiringuito TV сообщает, что Марсело может покинут мадридский «Реал».

По сведениям источника, клуб собирается продать 32-летнего защитника, поскольку Марсело утратил доверие со стороны главного тренера Зинедина Зидана и товарищей по команде. Например, во время матча ноябрьского матча против «Алавеса», в котором «Реал» потерпел поражение со счетом 1:2 на своем поле, бразилец прямо на поле повздорил с Рафаэлем Вараном.

Действующий контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года, а в нынешнем сезоне он сыграл лишь шесть матчей, отметившись двумя ассистами.

«Реал» приобрел левого защитника у бразильского «Флуминенсе» за 6,5 млн евро в январе 2007 года. С тех пор Марсело сыграл за мадридцев 515 матчей, забив 38 мячей и сделав 99 голевых передач.