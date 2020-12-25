«Зенит» оштрафовали на 410 тысяч рублей, а «Спартак» – на 100 тысяч

Официальный сайт Российского футбольного союза объявил о наказаниях Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак».

Петербургский клуб в сумме выплатит штрафов на 416 тысяч рублей. «Зенит» наказали на 100 тысяч за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе. 200 тысяч – это наказание за неправомерные действия зрителей. За массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента придется заплатить 50 тысяч, а еще 60 тысяч – за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

В то же время «Спартак» оштрафован на 100 тысяч за неправомерные действия зрителей.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место, набрав 41 очко, а «Спартак» – третье, имея 35 очков.