«Атлетико» обжалует в ФИФА дисквалификацию Триппьера на десять недель

Мадридский «Атлетико» в ближайшее время обжалует решение о дисквалификации своего английского защитника Кирана Триппьера на десять недель.

Газета AS сообщает, что лидер чемпионата Испании намерен обратиться в ФИФА. «Атлетико» считает, что из-за решения Футбольной ассоциации Англии пострадает гораздо серьезнее, чем английская сборная, которая свой следующий матч проведет лишь в марте.

Киран должен пропустит 12 ближайших матчей команды Диего Симеоне с учетом всех турниров.

Вина Триппьера заключается в том, что он сообщал эксклюзивную информацию о ситуации в сборной лицам, связанным с букмекерским бизнесом.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 19 матчей за «Атлетико», сделав четыре результативных передачи.