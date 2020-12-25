Кузьмичев покинул должность директора академии «Локомотива»

В руководстве «Локомотива» произошло еще одно изменение.

Официальный сайт железнодорожников сообщил, что должность директора академии покинул Владимир Кузьмичев.

«ФК «Локомотив» благодарит Владимира Семеновича за вклад в развитие академии и желает успехов во всех будущих начинаниях!» – сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее вместо Анатолия Мещерякова на должность главы совета директоров московского клуба был избран Александр Плутник, а Владимир Леонченко сменил Василия Кикнадзе на посту генерального директора.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.