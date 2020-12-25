Месут Озил: Венгер был фантастическим тренером

«Он был действительно фантастическим тренером - да, а также для меня и многих других игроков он был как отец. Думаю, что многие в «Арсенале» по-настоящему скучают по нему», - написал Озил в своем твиттере.

Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии.

71-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). В первые 20 лет работы в Англии Венгер всегда финишировал в четверке лучших.

Французский тренер является первым иностранным специалистом в Англии, клуб которого выиграл национальный чемпионат, а также первым иностранным тренером, кому удалось сделать «золотой дубль».