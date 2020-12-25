«Аталанта» согласовала предварительный контракт с полузащитником «Шахтера» Коваленко

Goal.com сообщает, что итальянская «Аталанта» согласовала предварительный контракт с полузащитником украинского «Шахтера» Виктором Коваленко.

Скорее всего, футболист сборной Украины присоединится к команде из Бергамо летом следующего года, когда закончится его действующее соглашение с оранжево-черными. В этом случае «Аталанте» не придется платить за трансфер, однако существует вероятность, что итальянский клуб попытается оформить переход уже в январе.

24-летний Коваленко – воспитанник академии «Шахтера». В главной команде «горняков» он дебютировал 27 октября 2014 года в кубковом матче против «Полтавы». Всего в его активе 199 матчей, 32 гола и 12 результативных передач за украинский клуб, а также 30 игр за национальную сборную своей страны.

В нынешнем сезоне Виктор забил четыре мяча в 11 матчах за «Шахтер».