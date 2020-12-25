Почеттино пригласит в «ПСЖ» Дибалу

Calciomercato.com сообщает, что Маурисио Почеттино, который в ближайшее время должен быть официально объявлен главным тренером «ПСЖ», намерен пригласить в парижский клуб своего соотечественника Пауло Дибалу.

Аргентинский тренер, который оставался безработным с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года, станет преемником немца Томаса Тухеля, которого уволили 24 декабря.

У 27-летнего нападающего Дибалы в нынешнем сезоне возникли проблемы с результативностью под руководством нового тренера «Ювентуса» Андреа Пирло. В 13 встречах Пауло забил лишь два мяча.

Ранее итальянская пресса сообщала, что форвард не спешит продлевать контракт со «Старой Синьорой», рассчитанный до 30 июня 2022 года.