Диего Коста может вернуться в АПЛ. Нападающим «Атлетико» интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм»

Телеканал beIN Sports сообщает, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне больше не рассчитывает на нападающего Диего Косту. По этой причине мадридский клуб собирается продать 32-летнего футболиста, чей контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Интерес к возможному трансферу проявили два клуба английской премьер-лиги – ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Коста забил два мяча в семи матчах чемпионата Испании и лишь дважды вышел в стартовом составе «матрасников».

В январе 2018 года «Атлетико» заплатил 60 миллионов за возвращение нападающего из «Челси». За три с половиной года в Лондоне Диего отметился 58 голами и 36 результативными передачами в 120 играх.