Максим Калиниченко: Судьи убивали «Спартак» в матче с «Сочи». Это было прямо указание от кого-то

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что арбитры на матчах красно-белых и «Сочи» нынешнего сезона сознательно допускали ошибки и судили предвзято.

«Конечно, судьи убивали «Спартак» в матче с «Сочи», – заявил Калиниченко в интервью для YouTube «Футбольный хейт». – Не знаю, почему. Мое мнение, что это было прямо указание от кого-то. На мой взгляд, это убийство. Не бывает такого в семи-восьми играх подряд…

Восемь скандальных игр с одной единственной командой. «Спартак», VAR, ошибки… Даже с VAR ошибались. Как можно было дать пенальти в матче против «Сочи»? Объясните мне, пожалуйста. Логического объяснения у меня нет».

9 августа «Спартак» дважды пропустил с пенальти в домашнем матче против «Сочи». Встреча, которую судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, закончилась вничью 2:2. После этого Леонид Федун сделал заявление о том, что клуб готов сняться с чемпионата России.

12 декабря «Сочи» обыграл красно-белых 1:0 на своем поле.