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25 декабря 23:50
автор: Виктор Шарафудинов

Максим Калиниченко: Судьи убивали «Спартак» в матче с «Сочи». Это было прямо указание от кого-то

В первом круге красно-белые не смогли обыграть сочинскую команду, сыграв вничью 2:2, а 12 декабря проиграли 0:1 на стадионе «Фишт».

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко заявил, что арбитры на матчах красно-белых и «Сочи» нынешнего сезона сознательно допускали ошибки и судили предвзято.

«Конечно, судьи убивали «Спартак» в матче с «Сочи», – заявил Калиниченко в интервью для YouTube «Футбольный хейт». – Не знаю, почему. Мое мнение, что это было прямо указание от кого-то. На мой взгляд, это убийство. Не бывает такого в семи-восьми играх подряд…

Восемь скандальных игр с одной единственной командой. «Спартак», VAR, ошибки… Даже с VAR ошибались. Как можно было дать пенальти в матче против «Сочи»? Объясните мне, пожалуйста. Логического объяснения у меня нет».

9 августа «Спартак» дважды пропустил с пенальти в домашнем матче против «Сочи». Встреча, которую судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, закончилась вничью 2:2. После этого Леонид Федун сделал заявление о том, что клуб готов сняться с чемпионата России.

12 декабря «Сочи» обыграл красно-белых 1:0 на своем поле.

источник: Youtube
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