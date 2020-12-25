Нагельсманн хотел бы поработать с Роналду

Немецкий специалист отвечая на вопрос, кого из игроков он хотел бы тренировать, выделил нападающего «Ювентуса».

- С Криштиану Роналду было бы интересно. Со стороны зачастую можно увидеть лишь человека, публикующего фотографии своих близких на яхте. Но Сами Хедира рассказал мне, к примеру, о профессиональном подходе Роналду к работе, и это впечатляет. Он вынужден тренироваться как зверь: первым приходить и уходить последним. Он также должен быть очень приятным парнем. Получается крайне интересная комбинация, - приводит слова Нагельсманна Sport Bild.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду, играющий за «Ювентус», провел 14 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.