Ярмоленко может сменить «Вест Хэм» на «Эвертон»

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко может в январе перейти из «Вест Хэма» в «Эвертон».

По информации Transfermarketweb главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти видит 31-летнего украинца в роли игрока, который спасен подменить в случае необходимости одного из основных нападающих.

В 2018 году «Вест Хэм» заплатил дортмундской «Боруссии» 20 миллионов евро за переход Ярмоленко. Всего Андрей сыграл за «молотобойцев» 42 матча, забив девять мячей и сделав пять голевых передач.