Владислав Рыжков: Черчесов сумел бы поставить игру и навести порядок в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Рыжков считает Станислава Черчесова лучшим вариантом для замены немецкого специалиста.

- На мой взгляд, «Спартак» сейчас играет, что называется, как придется. Не видна тренерская рука, одни эмоции. Хорошим вариантом было бы приглашение Станислава Черчесова и его штаба. Он бы сумел поставить игру и навести порядок. Несмотря на то, что у нас с ним были непростые отношения, я думаю, что это лучший кандидат, - приводит слова Рыжкова «Евро-Футбол.ру».

В минувшую пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тедеско, ранее отказавшийся продлевать с клубом контракт, останется в команде до конца сезона.

Добавим, что действующее соглашение немецкого специалиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2021 года.