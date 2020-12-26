Переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» признан лучшим трансфером в истории АПЛ

Британский телеканал Sky Sports признал переход Роналду из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 12 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году лучшим в истории английской премьер-лиге.

Второе место занял трансфер французского нападающего Тьерри Анри, в августе 1999 года перебравшегося из «Ювентуса» в «Арсенал» за 11 миллионов фунтов. Третье место занял переход Эрика Кантона из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед» в ноябре 1992 года за 1,6 миллиона фунтов.

В пятерку лучших трансферов также вошли переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в «Челси» в июле 2001 года и Роя Кина из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Юнайтед» в июле 1993 года.