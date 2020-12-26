Оле-Гуннар Сульшер: Мне приятно наблюдать за игрой «Лестера» под руководством Роджерса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча против «Лестера» в 15-м туре чемпионата Англии.

«У нас с ними было несколько хороших игр, очень непростых игр. Это очень хорошая команда с хорошим тренером, и мне приятно наблюдать за их игрой при Брендане Роджерсе. В прошлом сезоне приезд на их стадион на последнюю игру чемпионата стал серьезным испытанием, из которого мы вышли с честью. У них есть угрозы, о которых нам нужно помнить, так что мы сядем и подумаем, кто из наших парней в хорошей форме, а кто не в очень хорошей», - цитирует норвежца клубная пресс-служба.

Напомним, «Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах. «Манчестер» расположился на третьей позиции. В активе манкунианцев 26 очков и одна игра в запасе.

Встреча состоится в субботу в Лестере и начнется в 15:30 мск.