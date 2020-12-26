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26 декабря 07:06
автор: Юрий Нечаев

Лэмпард - о календаре «Челси»: Не понимаю, насколько это честно

В субботу состоится лондонское дерби «Арсенал» - «Челси».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 15-го тура АПЛ против «Арсенала» посетовал на плотный календарь.

«Было решено, что мы будем играть дважды за 48 часов, тогда как другие команды, которые борются за высокие места, играют дважды за три дня. Не понимаю, насколько это честно, думаю, что это неправильно и не будет хорошо для игроков. У нас не такой период отдыха, как у других команд», — приводит слова Лэмпарда Goal.

26 декабря «Челси» сыграет в гостях с «Арсеналом». «Аристократы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 14 матчах. «Канониры» расположились на 15-й позиции с 14 очками.

Добавим, что уже 28 декабря «Челси» на своем поле примет «Астон Виллу».

источник: Goal.com
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