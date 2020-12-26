Икарди не планирует покидать «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не планирует менять команду в зимнее трансферное окно, сообщает TyC Sports.

По информации источника, форвард надеется поработать с соотечественником Маурисио Почеттино, который, по сообщениям французских СМИ, должен сменить Томаса Тухеля на посту главного тренера команды.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» из «Интера» в сентябре 2019 года. В текущем сезоне аргентинец провел лишь пять матчей, в которых забил два гола. Контракт 27-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2024 года.