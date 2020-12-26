Алаба не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в приглашении защитника «Баварии» Давида Алабы.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер не видит австрийца в своей команде и зимой планирует усилить другие позиции.

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 404 матча, забил 32 гола и отдал 49 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.