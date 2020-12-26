Бывший защитник сборной Италии Беллуджи лишился обеих ног из-за коронавируса

Бывший защитник сборной Италии Мауро Беллуджи потерял обе ноги из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Мужчина был госпитализирован с COVID-19 в ноябре. Постепенно состояние Беллуджи ухудшалось, и врачи пришли к выводу, что футболисту необходимо ампутировать обе ноги.

«Врачи спросили, хочу ли я жить или умереть. Я ответил: «Делайте все, что нужно». Коронавирус забрал у меня ногу, которой я забил единственный мяч в карьере. Но зато теперь я смогу купить себе протезы, как у Оскара Писториуса», — приводит слова Мауро La Gazzetta Dello Sport.

За сборную Италии Беллуджи провел 32 матча. В сезоне-1970/71 он в составе «Интера» выиграл чемпионат Италии, а в 1974 году вместе с «Болоньей» - Кубок страны.