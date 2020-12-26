Микель Артета: Следующие семь-восемь дней покажут, куда «Арсенал» будет двигаться в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против «Челси».

«В настоящий момент самое главное — сохранить коллектив вместе. Нам требуется больше энергии для каждого матча. Футболисты ни в коем случае не должны обвинять друг друга, если не могут долго одержать победу.

Я думаю, что следующие семь-восемь дней будут иметь решающее значение для того, чтобы увидеть, куда мы будем двигаться в премьер-лиге. Лучшее лекарство для уверенности моих подопечных, которое только они смогут себе раздобыть, — это победа над «Челси», — цитирует испанца Goal.

26 декабря «Арсенал» на своем поле примет «Челси». «Аристократы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 14 матчах. «Канониры» расположились на 15-й позиции с 14 очками. В последних семи матчах АПЛ подопечные Артеты дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.