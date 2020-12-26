Артуро Видаль: Не побоюсь сказать, что «Интер» хочет выиграть «Скудетто»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль признался, что победа в серии А и является одной из главных целей команды на текущий сезон.

«Не побоюсь сказать, что мы хотим выиграть «Скудетто». Я неоднократно становился чемпионом, в том числе и в Италии. Главное – работать каждый день.

У нас серьезный проект. В команде много молодых футболистов, которые хотят выигрывать трофеи. Печально, что «Интер» покинул Лигу чемпионов, но у команды есть и другие цели, поэтому мы должны сделать все возможное», – цитирует Видаля Sky Sport.

Добавим, что 3 января 2021 года «Интер» примет на домашней арене «Кротоне» в матче 15-го тура серии А.