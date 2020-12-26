Клопп назвал причину, по которой может уйти из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя слухи о возможном переходе Мохамеда Салаха в «Реал», порассуждал и о своем будущем в английском клубе.

«Мы все могли бы поискать что-нибудь еще, если бы захотели. Но для меня на данный момент единственная причина уйти из «Ливерпуля» — это погода. Это один из крупнейших клубов мира. Мы платим деньги. Может быть, не самые большие в мире, но платим. У нас великолепный стадион и прекрасные болельщики. У клуба самый приятный красный цвет, так какие могут быть причины?

Ты не можешь заставить людей остаться. Если бы футболист захотел уйти, мы бы не стали мешать. Просто я не понимаю, зачем это кому-нибудь может быть нужно», — цитирует немецкого специалиста Goal.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав в 14 матчах 31 очко.