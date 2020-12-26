Радимов – об игре «Зенита» в Лиге чемпионов: Зацикливаться на этом не надо. Жизнь продолжается

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выступление бывшей команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Что скрывать, результаты неудачные в Лиге чемпионов – одно очко на групповом турнире. Но зацикливаться на этом не надо. Жизнь продолжается, футбол тем и интересен, что, проиграв сегодня, через неделю ты можешь исправить положение.

Надеюсь, Сергею Богдановичу дадут время и в следующем году он исправит ошибки, которые были совершены в этом году», – сказал Радимов в эфире программы «Такой футбол».

Добавим, что на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» провел шесть матчей, потерпел пять поражений и сыграл один раз вничью.