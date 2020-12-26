«Его улыбка украла сердца миллионов девчат». Сборная России поздравила Черышева с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника Дениса Черышева с 30-летием.
«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.
Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», - поздравила футболиста пресс-служба команды.
Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.— Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020
Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья 👏#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi