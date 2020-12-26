Александр Овечкин: Месси и Неймар – работяги. Видно, что они любят футбол

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин поделился эмоциями после приезда в расположение «Барселоны».

Напомним, в ходе поездки известный нападающий встретился с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси, а также пообщался с другими игроками испанского гранда.

«Месси – очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвел. Со всеми здоровался, улыбался.

Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол», – цитирует Овечкина Teamrussia.pro.