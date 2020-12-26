Защитник «Торпедо» Елисеев покинул московский клуб

Российский защитник Александр Елисеев расторг контракт с московским «Торпедо» по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт черно-белых.

«Мы благодарим Александра за проведенные в «Торпедо» годы и самоотдачу в каждом матче! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в составе «Торпедо» 29-летний футболист отыграл 91 матч, забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Добавим, что в данный момент «Торпедо» занимает четвертое место в таблице ФНЛ.