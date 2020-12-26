Микель Артета: У «Челси» сильнейший состав в АПЛ, они будут бороться за титул

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре «Челси» перед матчем 15-го тура АПЛ.

«Считаю, что у них сильнейший состав в чемпионате. Они проделали отличную работу на трансферном рынке, а Фрэнк Лэмпард нашел ключ к каждому футболисту.

Вижу, что «Челси» уверен в своих силах. Поражения не подкосили команду. Думаю, они будут бороться за титул», – приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, «Арсенал» и «Челси» сыграют в субботу, 26 декабря. Встреча пройдет на домашней арене «канониров» и начнется в 20.30 мск.