Гол Варди спас «Лестер» от поражения в матче с «МЮ»

Матч 15-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» завершился вничью – 2:2.

В составе гостей по голу забили Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш. У хозяев это сделали Харви Барнс и Джейми Варди, который спас свою команду от поражения.

Таким образом, «Лестер» сохранил второе место в таблице, набрав 28 очков. В активе «МЮ – 27 очков и третья позиция.

29 декабря команда Уле Гуннара Сульшера примет на домашней арене «Вулверхэмптон», а подопечные Брендана Роджерса днем ранее сыграют на выезде с «Кристал Пэлас».

АПЛ. 15-й тур