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26 декабря 17:21
автор: Артур Гичунцев

Гол Варди спас «Лестер» от поражения в матче с «МЮ»

«Красные дьяволы» упустили победу, пропустив в самой концовке встречи.

Матч 15-го тура АПЛ «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» завершился вничью – 2:2.

В составе гостей по голу забили Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш. У хозяев это сделали Харви Барнс и Джейми Варди, который спас свою команду от поражения.

Таким образом, «Лестер» сохранил второе место в таблице, набрав 28 очков. В активе «МЮ – 27 очков и третья позиция.

29 декабря команда Уле Гуннара Сульшера примет на домашней арене «Вулверхэмптон», а подопечные Брендана Роджерса днем ранее сыграют на выезде с «Кристал Пэлас».

АПЛ. 15-й тур

«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – 23 Рэшфорд, 1:1 – 31 Барнс, 1:2 – 79 Бруну Фернандеш, 2:2 – 85 Варди.

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Джастин, Кастань, Фофана, Тилеманс, Олбрайтон (Перес, 81), Ндиди, Мэддисон, Барнс, Варди.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Байи, Линделеф (Туанзебе, 66), Шоу, Мактомини, Бруну Фернандеш, Фред, Джеймс (Погба, 54), Марсьяль (Кавани, 75), Рэшфорд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (45), Мэддисон (54), Ндиди (90).

источник: «Советский спорт»
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