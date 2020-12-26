Оле-Гуннар Сульшер: Разочарован тем, что мы не выиграли у «Лестера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в выездном матче против «Лестера».

«Я разочарован, что мы не выиграли сегодня, потому что у нас было много опасных моментов, и мы могли бы задолго до конца встречи обеспечить себе победу, – отметил норвежский тренер «МЮ» в интервью для BBC Sport. – Но «Лестер» очень опасен, а гол Джейми Варди в очередной раз продемонстрировал его способности.

Маркус Рэшфорд забил отличный гол. Я рад, что он отличился сегодня. Маркус знает, что на первой минуте упустил отличный шанс открыть счет.

В обоих моментах с голами «Лестера» мы должны были действовать быстрее, чтобы предотвратить их удары. Всегда смотришь на пропущенные голы и пытаешься понять, что можно было сделать лучше.

Наш следующий матч через три дня, и у нас есть дополнительный день для восстановления, который мы постараемся использовать с умом. Одно очко – это не самый плохой результат, но мы разочарованы тем, что не смогли обыграть «Лестер».